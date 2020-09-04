Собянин сообщил, что пик пандемии прошёл, а москвичи получили иммунизацию

https://static.news.ru/photo/5a23508c-ee7a-11ea-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что пик пандемии коронавирусной инфекции Москва преодолела, а значительная часть москвичей получила естественную иммунизацию.

Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию, — привели слова мэра Москвы в РИА Новости.

Он отметил, что введённые в столице санитарно-ограничительные меры помогли сгладить ситуацию и, в то же время, позволили сохранить нормальное функционирование города.

Как писал NEWS.ru ранее, в августе 2020 года Сергей Собянин сообщил, что коронавирус в Москве удастся победить за полгода.