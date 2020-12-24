Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём в Москве

https://static.news.ru/photo/c26f95a4-45fc-11eb-9d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с рекомендацией сделать 31 декабря выходным днём.

Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днём, — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что власти Московской области решили сделать последний день года в регионе выходным. Распоряжением об этом подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах.