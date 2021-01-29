Собянин рассказал, от чего зависит снятие ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/8f221666-6264-11eb-87ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для следующего ослабления ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что динамика заболеваемости остаётся «хрупкой».

По его словам, дальнейшее снятие запретов зависит от соблюдения их сейчас.

Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но всё равно ещё хрупкая динамика <...> Дальше будем смотреть по ситуации, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Политик отметил, что в первую очередь власти планируют отменять меры, касающиеся экономики.

От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан, — подчеркнул он.

Глава города добавил, что до сих большое количество пациентов с COVID-19 остаются в больницах в тяжёлом состоянии.

По данным на утро 29 января, за последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва — в столице зафиксировано 2799 случаев. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где коронавирусом заболели 2284 человека. Замыкает тройку Московская область с приростом 1044 заразившихся.

Регионом с наименьшим темпом прироста пациентов с COVID-19 является Республика Тыва — показатель составил 0,08%. Также лидируют по этому параметру Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область — 0,2%. В Республике Хакасия, Магаданской области, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе, Чеченской Республике и Кемеровской области темп прироста составил 0,3%, писал NEWS.ru.