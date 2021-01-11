Собянин рассказал о наплыве людей в пункты вакцинации в праздники

https://static.news.ru/photo/da3f07ea-5408-11eb-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В период новогодних праздников вакцину от коронавируса поставили в несколько раз больше человек, чем в конце декабря 2020 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне Нового года я просил вас не откладывать вакцинацию от COVID-19. Спасибо, что услышали мою просьбу. В новогодние праздники на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря, — сказал градоначальник.

Он отметил, что врачи хорошо поработали на прививочной кампании. В том числе они провели вакцинацию в домах ветеранов и таким образом защитили от риска заражения COVID-19 наиболее уязвимую группу населения, написал Собянин на своём сайте.

Также мэр заявил, что с 13 января в городе начнётся вакцинация для работников научной отрасли, предприятий информтехнологий, гостиниц и туристических агентств. Кроме того, 14 января планируется открыть 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число вырастет с 70 до 100.

Как писал NEWS.ru, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения коронавируса, основанный на антителах нельзя будет купить в аптеке. Его будут применять исключительно в стационаре. Он пояснил, что антитела должны вводиться врачом в кровоток. Поэтому невозможно использовать другие формы лекарственного препарата.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

За прошедшие сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составляет 401 954 человека. За последние 24 часа в стране скончались 456 пациентов с COVID-19, были выписаны из больниц 24 080 человек. За всё время пандемии умерли 61 837 граждан РФ, с болезнью справились 2 778 889 россиян.