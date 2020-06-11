Собянин рассказал о начале сроков массовой вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5dc133be-abfc-11ea-a035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Так, над проблемой работают сразу несколько институтов, по разным направлениям. При этом, как минимум три вакцины уже находятся на стадии клинических испытаний.

Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме, — цитирует Собянина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в настоящее время разработкой препарата от коронавируса занимаются десятки научных лабораторий, однако при достижении результата спешить с внедрением массовой вакцинации не стоит,.Об этом заявил иммунолог из Израиля, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.

По его словам, специалистам нужно время на то, чтобы понять, какая именно прививка эффективна. Как отметил Беркун, в начале 2000-х была эпидемия SARS. Тогда врачи нашли вакцину довольно быстро, однако проверка длилась около пяти лет.

Как ранее писал NEWS.ru, пульмонолог, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал, какие опасности несёт вакцина от коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что желание произвести вакцину побыстрее может сказаться на её эффективности, качестве и безопасности.