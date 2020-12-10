«Надеюсь не навечно»: Собянин рассказал, когда вернётся очное обучение

https://static.news.ru/photo/80154400-3afe-11eb-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как только будет зафиксирован небольшой спад заболеваемости коронавирусом, то столичные власти вернут очную форму обучения в школах и университетах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Надеюсь, что дистанционное обучение не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна. Я уверен, что серьёзным образом это никак не повлияет на качество образования, — сказал Собянин в эфире канала «Россия 24».

Мэр объяснил, что к дистанционке вузы уже давно приспособились, так как они давно обкатывают режим онлайн-лекций. По крайней мере в московских университетах данная инфраструктура очень развита.

Касаемо школ, я уверен, что ухудшения качества образования не будет в силу того, что мощности Московской электронной школы, наработки, которые были сделаны, они позволяют давать качественное обучение. И это уже проверено временем, — заверил Собянин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Собянин назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в городе.