Собянин рассказал, когда Москва вернётся к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/756f65c4-ab09-11ea-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выход из ограничительных мер в столице займёт около двух месяцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, коронавирусную инфекцию, как и другой вирус, невозможно победить на 100%. При этом, исходя из тех показателей, которые зафиксированы в столице, можно поэтапно возвращаться к нормальной жизни, считает градоначальник.

Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца, — заявил Собянин.

По его словам, в начале июля можно будет принять решение о возобновлении массовых мероприятий.

Градоначальник призвал москвичей не подвергать себя неоправданному риску. Он подчеркнул, что важно идти поэтапно по пути раскрытия тех или иных ограничений, чтобы вернуться к нормальной жизни в городе.

NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова выступает за сохранение масочного режима и дезинфекции на всей территории России. Она подчеркнула, что хорошие эпидемиологические показатели в различных регионах не должны приводить к немедленному переходу от одного этапа ограничений к другому.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусу стало неуютно с наступлением летней погоды.