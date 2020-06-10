Собянин рассказал, когда Москва вернётся к нормальной жизни

Выход из ограничительных мер в столице займёт около двух месяцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, коронавирусную инфекцию, как и другой вирус, невозможно победить на 100%. При этом, исходя из тех показателей, которые зафиксированы в столице, можно поэтапно возвращаться к нормальной жизни, считает градоначальник.
Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца, — заявил Собянин.
По его словам, в начале июля можно будет принять решение о возобновлении массовых мероприятий.
Градоначальник призвал москвичей не подвергать себя неоправданному риску. Он подчеркнул, что важно идти поэтапно по пути раскрытия тех или иных ограничений, чтобы вернуться к нормальной жизни в городе.
NEWS.ru писал, что главный санитарный врач России Анна Попова выступает за сохранение масочного режима и дезинфекции на всей территории России. Она подчеркнула, что хорошие эпидемиологические показатели в различных регионах не должны приводить к немедленному переходу от одного этапа ограничений к другому.
Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусу стало неуютно с наступлением летней погоды.
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