Собянин рассказал, как часто меняют воду в самом объёмном фонтане Москвы

https://static.news.ru/photo/f915ce74-c45c-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

Вода в самом объёмном фонтане Москвы «Годы войны» на Поклонной горе обновляется семь раз в месяц. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Самый объёмный фонтан столицы — «Годы войны» — работает на Поклонной горе. В нём одновременно циркулирует 25 тысяч кубических метров воды. В глубине парка расположена целая станция водоподготовки, которая обновляет воду до семи раз в месяц, — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр Москвы также рассказал, что самым сложным с инженерной точки зрения является Светодинамический фонтан в пруду парка «Царицыно». В нём установлены четыре тысячи светильников, 82 насоса, фонтан выпускает одну тысячу струй, а ещё он оборудован музыкальной установкой.

По его словам, фонтаны имеют внутри очень сложный механизм, который требует ежедневной настройки.

Собянин напомнил, что самый старый фонтан в столице находится напротив Большого театра. Он представляет собой классическую чашу на классическом фоне.

Ну а самый красивый фонтан — это, конечно, дело вкуса. По мне, так потрясающие фонтаны стоят на ВДНХ. Каждый из них — чудо инженерной мысли и произведение искусства. Здорово, что мы их возродили, — отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что фонтаны обслуживает организация «Гормост». Её сотрудники управляют звуком, светом и напором воды в фонтанах.

NEWS.ru писал, что житель Великого Новгорода стал фигурантом уголовного дела, после того как выкрасил фонтан «Садко» без согласования с чиновниками.