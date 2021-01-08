Собянин рассказал, что ждёт общественный транспорт Москвы

https://static.news.ru/photo/b316d7ba-5345-11eb-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей, — сообщил он во «ВКонтакте».

По словам столичного градоначальника, на сегодняшний день автобусный парк Москвы обновлён на 100%, трамвайный — на 78%, а метро — на 63%. Также полностью заменены все поезда на Московских центральных диаметрах.

Отдельно Собянин рассказал, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе. Кроме того, по его словам, в 2021 году запланирована поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключённым контрактам, более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, 400 электробусов.

Мэр Москвы считает, что через 10 лет весь парк столичного транспорта должен стать экологически чистым.

Как писал NEWS.ru, Собянин заявил, что свалку стройматериалов в Москве на месте строительства научной долины МГУ расчистят за 1,5 месяца.

Во время осмотра работ он отметил, что на территории бывшей свалки предполагается строительство инновационного научно-технологического кластера, научной долины МГУ под названием «Воробьёвы горы». Сейчас на территории уже развёрнута масштабная работа по подготовке этой площадки.