Собянин раскрыл, кто следующий в очереди на вакцинацию

https://static.news.ru/photo/6bf2235c-3bbd-11eb-9cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для граждан, которые вошли в новые группы риска, открыта запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Открываем, как и обещал, с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, — приводит его слова URA.RU.

В них вошли сотрудники МФЦ, работники торговли, услуг и культуры. Они, как пояснил мэр, в случае заражения COVID-19 несут огромную угрозу. Первыми вакцину уже получили учителя.

В четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тяжёлой эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с распространением коронавируса. По словам главного санитарного врача России, исправить её сможет только массовая вакцинация населения.