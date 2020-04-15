Собянин предложил автоматизировать контроль пропусков в метро

https://static.news.ru/photo/bca098c6-7ef1-11ea-bd8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на утреннее столпотворение в метро, вызванное проверкой у пассажиров цифровых пропусков. Он заявил о необходимости перехода к автоматизированному контролю таких пропусков.

В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать, — написал Собянин в Twitter.

Мэр столицы также сообщил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу правоохранителей таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей, так как «в нынешней ситуации это очень критично».

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Как писал NEWS.ru, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ «пробки» из граждан начинались уже на улице. Москвичи и гости столицы описали возникшую ситуацию в социальных сетях. Пользователи Интернета рассказали, что сотрудник подземки стоит прямо перед турникетом и проверяет пропуска. В метро плохо ловит Сеть, сама процедура занимает много времени, поэтому образуются очереди.