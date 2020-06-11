Собянин попросил москвичей продолжать работать на «удалёнке»

https://static.news.ru/photo/dbebcc7c-abfc-11ea-9dd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Столичным жителям лучше, по возможности продолжать работать из дома, чтобы на предприятиях не было большого скопления людей. К этому призвал мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил, что сейчас сам работодатель решает, как возобновлять деятельность и в каком объёме.

Но я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, мы по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на «удалёнке», как принято сейчас говорить, — посоветовал Собянин

В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 не смогли справиться с опасным заболеванием. В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразился 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Для 3,1 тысячи коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин призвал граждан остаться дома в ближайшие праздники.