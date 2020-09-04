Собянин пообещал удвоить московское метро

https://static.news.ru/photo/fcc30302-eeaf-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Москвы приняли решение об удвоении метро. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в настоящее время мэрия работает над проектами третьего и четвёртого центральных диаметров.
Мы приняли решение об удвоении московского метро. Сегодня 70 процентов этой программы уже принято, будем и дальше её продвигать, для того чтобы передвижения внутри города были комфортными и быстрыми, — цитирует пресс-служба Кремля Собянина.
Мэр добавил, что в противном случае «город просто захлебнётся» с учётом роста его населения.
Мы будем продолжать развитие транспортной инфраструктуры не только в Москве, но и [той], которая соединяет близлежащие регионы, в том числе Московскую область, — заключил Собянин
Как писал NEWS.ru, архитектурное бюро Захи Хадид займётся проектом дизайна станции метро в Москве. Речь идёт о «Кленовом бульваре — 2» Большой кольцевой линии. О сотрудничестве со специалистами сообщил Сергей Собянин, уточнив, что станция будет «лёгкой и элегантной». Собянин также заявил, что конкурс на разработку дизайна для другой станции БКЛ — «Проспект маршала Жукова» — выиграло архитектурное бюро Асадова. Основой для концепции проекта послужит орден Отечественной войны.