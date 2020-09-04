Собянин пообещал удвоить московское метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая женщина, которой удалось спасти себя и детей во время пожара в одном из домов Новосибирска, рассказала о случившемся. По словам 25-летней Любови, она несколько раз упала в обморок, но всё же смогла выкинуть сыновей трёх и четырёх лет с балкона.

Квартира на третьем этаже дома по улице Мясниковой загорелась около 7 утра. Любовь проснулась от запаха гари. Вместе с ней спал один из детей. Она сразу же побежала искать второго....