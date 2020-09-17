Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

https://static.news.ru/photo/e5b1cd86-f8fc-11ea-94df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный мэр Сергей Собянин пообещал горожанам этой осенью начать отопительный сезон пораньше, чтобы москвичи меньше простужались.

Он отметил, что в этом году власти Москвы дадут тепло в дома не по стандартной процедуре и не будут дожидаться положенного для включения батарей температурного режима.

Будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями — это очень важно в этом году, — пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил мэр, обычно, тепло в московских многоэтажках включают, если несколько дней подряд температура на улице не превышает 8 градусов. Собянин пообещал следить за погодой и, как только почувствуется похолодание, сразу включить отопление.

До этого Собянин сообщил, что столичная система ЖКХ полностью подготовлена к прохождению осенне-зимнего сезона. При этом сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.

Как писал NEWS.ru, ранее В МОЭК рассказали об условиях включения отопления в Москве.