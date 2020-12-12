Собянин пообещал не вводить комендантский час в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/65b6a7f8-3d41-11eb-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период новогодних праздников комендантский час в Москве вводить не планируется, продажу алкоголя ограничивать не будут, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По поводу ограничений на продажу алкоголя он ответил, что не видит в этом никакого смысла, так как введение сухих законов, как правило, заканчивается «повальным пьянством».

Собянин также сообщил, что московские гостиницы, несмотря на ограничения из-за пандемии, заполнены уже наполовину. Иностранных туристов, по его словам, в столице сейчас практически нет.

Москва находится на первом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом. Всего в городе выявлено 692 210 заражённых, из них 6425 за последние сутки. Выздоровели 529 620 человек, умерли от инфекции 9870.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил Сергей Собянин. При этом он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.

В связи с пандемией в столице введены дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021-го. Среди них — перевод учащихся 6–11-х классов, а также студентов на дистанционное обучение, закрытие детских развлекательных центров и детских комнат в ТЦ. С 23:00 до 06:00 в городе не работают кафе и рестораны, ночные клубы. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей — не более 25% от вместимости зала. Кроме того, продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодателей обязали оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе.