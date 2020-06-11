Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве

https://static.news.ru/photo/48a913a4-abfa-11ea-99e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в столице, в том числе по поправкам в Конституцию РФ, подписал мэр Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте московской администрации.

Данный закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, проводимых в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», — указано в тексте документа.

До этого закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования приняла Мосгордума. Он устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в столице в 2020-2021 году. Столичный законопроект предлагает утвердить формат дистанционного голосования только в текущем году, чтобы потом принять закон об эксперименте в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин может обратиться к жителям страны до или после голосования по поправкам в Конституцию страны.