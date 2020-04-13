Собянин отметил рост эффективности тест-систем по выявлению коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b1bf62e-7d8e-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице наблюдается снижение числа госпитализированных с коронавирусом. По его мнению, это говорит о том, что тест-системы по выявлению COVID-19 стали более эффективными.

В Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учётом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже больше, это 1300 человек получивших соответствующий диагноз. В то же время мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжёлой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше, — цитирует РИА Новости Собянина.

Он также отметил, что при тестировании стало меньше брака, а количество выявляемых больных увеличилось.

Как писал NEWS.ru, за сутки из московских больниц после выздоровления выписаны 150 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших москвичей увеличилось до 837.

За прошедшие сутки в 62 регионах РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 179 человек, умерли 18. По данным оперативного штаба на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 148 человек.