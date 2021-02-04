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Собянин: основные ограничения по COVID-19 могут снять в Москве к маю

18:36, 04 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные ограничения по коронавирусной инфекции могут быть сняты в столичном регионе к маю. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне число заболевших в столице составило 1545 человек. За последние 24 часа из московских больниц были выписаны 5324 человека, скончались 67 пациентов. Всего с начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 937 450 москвичей, переболели 835 168, не смогли победить болезнь 13 701 человек.

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