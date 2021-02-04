Собянин: основные ограничения по COVID-19 могут снять в Москве к маю

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Тело Казбека Битарова, брата главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, обнаружили в его доме. Об этом рассказала пресс-секретарь главы республики Фатима Сабанова.

То, что его нет, — это действительно, это я могу подтвердить. А как это случилось, я не знаю, такую информацию я вам дать не могу, — сообщил «Подъём». Казбек Битаров...