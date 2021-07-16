Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мы приняли решение о закрытии шести тысяч ковидных коек и перепрофилировании их в обычную работу. Это такое серьёзное решение, которое позволит улучшить плановую помощь, с одной стороны, с другой стороны — показывает о том, что ситуация действительно улучшается, — отметил градоначальник.

Мэр столицы подчеркнул, что ситуация с корoнавирусом в мегаполисе остаётся сложной, но основные показатели четвёртую неделю подряд улучшаются. За последний месяц более 2 млн жителей Москвы сделали прививку от CОVID-19.

Ранее Собянин сообщил, что с понедельника система QR-кодов становится необязательной. По его словам, система, проработавшая две недели, свою задачу выполнила.

Как сообщалось, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила уровень заболеваемости коронавирусом в Москве и в целом по России. По её словам, столичный показатель превышает общероссийский в три раза.