Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/5d7c614a-80b8-11ea-a688-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается «не по самому плохому сценарию». Он также сообщил, что городская медицинская система начинает работать в плановом режиме, но «с запасом прочности».

Мы видим, что идём не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом, нормальном режиме, с запасом прочности, — цитирует ТАСС Собянина.

Он подчеркнул, что такое развитие ситуации стало возможным благодаря введённым в городе мероприятиям по ограничению движения и по самоизоляции граждан. На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений Собянин сообщил, что с 20 апреля в Москве будут введены не 9 тыс. запланированных ранее больничных коек, а 4 тысячи.

Как писал NEWS.ru, 1 апреля столичный департамент по конкурентной политике выставил тендер на 1,8 млрд рублей на «выполнение дополнительных работ по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе». Перспектива укладки бордюров в условиях пандемии вызвала общественный резонанс. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская администрация прекратит проведение всех государственных закупок, кроме неотложных.