Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed1bfb44-ee86-11ea-9580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.

Пандемия ещё не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Всё это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих, — написал в своём блоге Собянин.

Мэр подчеркнул, что на предприятиях, в офисах и школьных классах возможны локальные вспышки инфекции. Не исключено, что сотрудников и школьников придётся временно переводить на «удалёнку».

Подводя промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, градоначальник заявил, что Москва не готовилась к пандемии, но она оказалась готова к ней. Он отметил успешную работу учреждений здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ в условиях чрезвычайной ситуации.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число смертей достигло 4867. За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 690 человек. Число болеющих COVID-19 в российской столице, таким образом, достигло 41 618. При этом в оперштабе отмечают, что число новых случаев за последние две недели было на 4,5% меньше, чем за предыдущие две.