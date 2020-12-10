Собянин подумает о преференциях для привитых от коронавируса москвичей

https://static.news.ru/photo/08352a68-3b08-11eb-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни будет принято решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса. Градоначальник также пообещал подумать о преференциях для привитых от COVID-19 горожан.

Что касается других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию, то я думаю, что в ближайшие дни мы такое решение примем. Оно будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим уже в следующей партии, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Кроме того, он не исключил, что работодатели будут учитывать факт вакцинации при определении фронта работы и её интенсивности.

Что касается каких-либо преференций для тех, кто привился, ну давайте мы будем, конечно, думать над этим вопросом, — добавил мэр.

Как писал NEWS.ru, в январе в столице должен открыться новый завод по производству вакцины от COVID-19. Собянин сообщил, что он строится на базе технополиса «Москва». На нём будут выпускаться большие партии вакцины. Кроме того, он станет вторым таким предприятием после «Биннофарма», который находится в Зеленограде.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.