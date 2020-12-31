Собянин назвал здравоохранение приоритетом московских властей на 2021 год

https://static.news.ru/photo/dfcce380-4c60-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Здравоохранение станет приоритетом Москвы в 2021 году, заявил мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что городские власти ставят здравоохранение в приоритетное положение уже несколько лет.

Мы не первый год ставим приоритет здравоохранения. И на следующий год поставили. Даже по бюджету номер один — здравоохранение, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что сейчас строится около миллиона квадратных метров зданий в этой сфере. Кроме того, десятки сооружений, в том числе поликлиники, в настоящий момент реконструируются. Также власти запустили программу переоборудования, внедрения современных технологий и цифровизации здравоохранения.

И самое главное направление — чтобы наше здравоохранение с каждым годом было более пациентоориентированным, если так можно сказать, поворачиваясь лицом к людям, — подчеркнул Собянин.

Глава города заключил, что власти хотят создать медикам хорошие условия работы и вооружить их всеми необходимыми современными технологиями.

Также Собянин заявил, что Москва смогла выстоять в период пандемии коронавируса, несмотря на то что мегаполисы в первую очередь были подвержены распространению COVID-19.

Он считает, что российская столица стала «направлением главного удара пандемии», так как город представляет из себя огромный транспортный хаб, через который перемещаются многие люди, писал NEWS.ru.