Собянин назвал врачей героями года

https://static.news.ru/photo/b3a722d6-4cf9-11eb-afd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Героями прошедшего 2020 года были московские врачи, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Главные герои минувшего года — наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача — самое важное, что было в 2020-м, — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что первыми с нагрузкой столкнулись фельдшеры скорой, которые выезжали на вызовы, несмотря на риск. Врачи и медсёстры целыми сутками дежурили в «красных зонах» больниц, а лаборанты пытались найти новые способы выявить COVID-19.

Он рассказал о работе нескольких медиков в пандемию. Так, у сотрудника скорой Олега Шаровского в период распространения коронавируса значительно изменилась работа: нагрузка сильно выросла, появились специальные костюмы и экспресс-тесты на вирус.

Фельдшер-лаборант ДКЦ № 1 Виктория Каширина с марта работает в ПЦР-отделении. Говорит, что борьба с вирусом научила её бережнее относиться к родным и близким, встречи с которыми стали реже и короче, — поделился Собянин.

Также градоначальник рассказал о кастелянше НИИ им. Склифосовского Светлане Егуновой, которая раскладывает костюмы медперсонала перед сменой и чистит специальными жидкостями их приспособления. Это помогает врачам не отвлекаться при спасении жизней.

Спасибо всем медицинским работникам — врачам, медсёстрам, санитарам, лаборантам, фельдшерам — за ваш самоотверженный труд. Вы и сейчас, в праздничные дни, на передовой борьбы за жизнь и здоровье москвичей. Низкий вам поклон, — заключил градончальник.

Ранее Собянин сообщил, что здравоохранение станет приоритетом Москвы в 2021 году. Также политик заявил, что Москва смогла выстоять в период пандемии коронавируса, несмотря на то что мегаполисы в первую очередь были подвержены распространению COVID-19.

Он считает, что российская столица стала «направлением главного удара пандемии», так как город представляет из себя огромный транспортный хаб, через который перемещаются многие люди, писал NEWS.ru.