Собянин назвал обнадёживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/4dcdb05a-72d9-11eb-8766-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные по заболеваемости COVID-19 и госпитализации в столице обнадёживают, но не следует пренебрегать мерам предосторожности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В принципе, обнадёживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больницах, — заявил Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Градоначальник отметил, что несмотря на положительную тенденцию, пандемия ещё не закончилась, и необходимо продолжать соблюдение мер предосторожности.

Ранее Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса. Он добавил, что в настоящее время пандемия идёт на спад.

Как сообщал NEWS.ru, согласно данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, прирост заболевших в Москве уже неделю не превышает двух тысяч. За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 1972 человек.