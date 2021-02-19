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Собянин назвал обнадёживающей ситуацию с COVID-19 в Москве

20:34, 19 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные по заболеваемости COVID-19 и госпитализации в столице обнадёживают, но не следует пренебрегать мерам предосторожности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В принципе, обнадёживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больницах, — заявил Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Градоначальник отметил, что несмотря на положительную тенденцию, пандемия ещё не закончилась, и необходимо продолжать соблюдение мер предосторожности.

Ранее Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса. Он добавил, что в настоящее время пандемия идёт на спад.

Как сообщал NEWS.ru, согласно данным столичного оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, прирост заболевших в Москве уже неделю не превышает двух тысяч. За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 1972 человек.

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