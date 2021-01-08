Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках в Москве

https://static.news.ru/photo/48f5cc72-5298-11eb-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На работающих в столице катках нужно соблюдать противоэпидемиологические меры. К этому горожан призвал мэр Сергей Собянин в Instagram.

Везде надо соблюдать санитарные нормы. Сотрудники на катках следят за количеством гостей, чтобы не было скопления людей. В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но тем не менее катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции, — рассказал градоначальник.

Мэр напомнил, что в Москве сейчас работают 200 катков с искусственным льдом. Кроме того, в столице открыты и бесплатные катки.

За последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 4900 человек. Общее число выявленных в Москве с начала пандемии случаев COVID-19 достигло 853 352. Скончались 74 пациента с диагностированным ранее COVID-19. Всего жертвами пандемии коронавируса в Москве стали 11 873 человека.

Также 7302 пациента с диагностированным ранее коронавирусом вылечились за последние 24 часа. Всего победить болезнь удалось 688 061 москвичу.

По мнению врачей, лучшим решением станет отдых на свежем воздухе в узком семейном кругу. Хорошим вариантом являются прогулки в зимнем лесу, подальше от остальных людей. А вот посещение баров, ресторанов и других закрытых общественных мест крайне нежелательно.

Провести время весело и снизить риск заражения помогут парки, катки, катание на горках и лыжах, а также кинотеатры, театры и концертные залы, количество мест в которых в настоящее время ограничено, сообщал NEWS.ru.