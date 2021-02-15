Собянин надеется на скорую отмену запрета на массовые акции в Москве

https://static.news.ru/photo/14e83c1a-6fa5-11eb-a92b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что скоро в Москве можно будет отменить запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в привычном формате. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения премии в области физической культуры, спорта и туризма.

Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы, — цитирует ТАСС градоначальника.

Собянин отменил с 27 января обязанность для работодателей отправлять на удалёнку 30% сотрудников. Также были отменены ограничения на работу клубов и ресторанов. При этом сохраняется действие режима самоизоляции для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.

Как сообщал NEWS.ru, Собянин ранее выразил уверенность, что в случае новой вспышки коронавирусной инфекции, Москва сможет справиться c ней и продолжит выходить из пандемии.