Собянин надеется, что объёмы строительства восстановятся до конца года

https://static.news.ru/photo/8677576e-ae06-11ea-9e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что объёмы строительства в столице восстановятся к концу 2020 года.

Те стройки, на которых велись работы, там эпизодически возникали очаги заражения, надо было лечить, изолировать и так далее. Плюс ещё целый ряд подрядчиков, которые поставляли комплектующие материалы, в то время не работали, заводы стояли. Я надеюсь, что до конца года мы всё-таки основные объёмы наверстаем, а то, что не наверстаем, наверстаем в следующем году, — сообщил столичный мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что были сняты все ограничения, которые связаны с разрешением строительства объектов и их финансированием.

Мэр Москвы также отметил, что ряд ограничений на массовые мероприятия могут быть сняты уже в июле. Однако это будет зависеть от ситуации в городе, сообщил «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин назвал самый сложный период в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам столичного мэра, самыми сложными стали май и конец апреля, на которые пришёлся пик пандемии. Он отметил, что самая большая часть пациентов заразилась коронавирусом в последний месяц весны. Сергей Собянин подчеркнул, что COVID-19 — очень опасная болезнь.