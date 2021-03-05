Собянин надеется, что массовые мероприятия в Москве в этом году состоятся

https://static.news.ru/photo/8b4ee2aa-7de2-11eb-b3a7-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что основные массовые мероприятия в столице, в том числе Урбанистический форум, в этом году состоятся. Об этом градоначальник заявил в эфире программы «Время» на Первом канале.

Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведён Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся, — сказал Собянин.

Ранее стало известно, что с 8 марта на территории Москвы будет отменён обязательный домашний режим для пожилых жителей столицы. Также власти разблокируют социальные карты гражданам старше 65 лет. По словам Собянина, такое решение было принято из-за постепенного улучшения эпидемиологической обстановки в столице.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 1757 жителей столицы, госпитализировали 761 человека. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 987 041 москвича.