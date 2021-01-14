Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

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Жизнь в Москве вернётся в норму к маю текущего года, уверен мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что снижение заболеваемости, вероятно, произойдёт раньше. Однако именно в мае будет видна более стабильная динамика на уменьшение числа зражённых.

Мой прогноз был — май. <...> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <...>, возможно, в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику снижениязаболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, что это май, — отметил политик.

Такое заявление градоначальник сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Также Собянин выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка в столице, связанная с коронавирусом, улучшится к концу января. По его словам, власти Москвы примут очередное решение по ограничительным мерам, связанным с пандемией коронавируса, через полторы недели.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр сообщил, что учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Собянин подчеркнул, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. При этом остальные ограничения продолжат действовать в полной мере. Собянин сослался на оценки специалистов-эпидемиологов, согласно которым ближайшие дни прояснят тенденцию распространения коронавируса.

За последние сутки в Москве выявили 5893 новых случаев COVID-19.