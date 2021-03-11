Собянин: Москва не будет переходить на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/d371e604-829c-11eb-b98d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские образовательные учреждения, несмотря на развитие электронных сервисов в пандемию коронавируса, не будут полностью переходить на дистанционное обучение, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, распространение COVID-19 сподвигло быстрее развивать электронные сервисы.

Всё-таки, конечно, это не означает, что мы перейдём на дистанционку полностью, — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом градоначальник отметил, что во время распространения коронавируса качество образования не снизилось. Такого результата удалось достичь во многом благодаря Московской электронной школе.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году учебный год в российских школах начнётся, как обычно, 1 сентября. Он выразил уверенность, что 1 сентября молодые россияне начнут учебный год в очном режиме. При этом он добавил, что в министерстве готовы экстренно отреагировать в случае возникновения ситуации, связанной с угрозой здоровью учеников и учителей, писал NEWS.ru.