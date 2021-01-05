Собянин: место под строительство научной долины МГУ расчистят за 1,5 месяца

https://static.news.ru/photo/f1537a16-4f4d-11eb-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свалку стройматериалов в Москве на месте строительства научной долины МГУ расчистят за 1,5 месяца. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время осмотра работ он отметил, что на территории бывшей свалки предполагается строительство инновационного научно-технологического кластера, научной долины МГУ под названием «Воробьевы горы». Сейчас на территории уже развёрнута масштабная работа по подготовке этой площадки.

По словам мэра, работает около тысячи машин круглосуточно. При этом созданы все необходимые условия для работы: временные пункты питания, обогрева.

Я надеюсь, что в течение полутора месяцев эта площадка будет подготовлена для строителей, — цитирует Собянина «Интерфакс».

Инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» будет состоять из кластеров: «Биомед», «Геотех», «Инжиниринг», «Инфотех», «Космос», «Нанотех», а также «Междисциплинарного» кластера и «Управленческого кластера». Это будет один из крупнейших в стране научно-технологических центров, в нем будет работать около 20 тысяч человек. Первый корпус будет построен столичными властями в течение двух лет, а сам кластер может быть открыт к 2025 году.

Как писал NEWS.ru, крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» представила проект новой штаб-квартиры, которую начнут строить в Гагаринском районе Москвы по проекту лондонского бюро PLP Architecture. В кампусе появится общедоступный парк, кофейни, бассейн и лекционные залы.

Штаб-квартиру построят на месте гостиницы «Корстон», расположенной на улице Косыгина у подножия Воробьёвых гор. Ландшафтный парк, который спроектирует ответственная за «Зарядье» компания Arteza, займёт территорию между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича.