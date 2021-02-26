Собянин: Лубянскую площадь нужно оставить в том виде, как она есть сейчас

https://static.news.ru/photo/1fe7d134-785b-11eb-a725-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Он заявил, что площадь нужно оставить в том виде, в каком она есть сейчас.

По его словам, процесс голосования по этому вопросу, проходящий в системе «Активный гражданин», следует остановить.

Я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас, — написал он на своём сайте.

Политик отметил, что Лубянской площади действительно необходима архитектурная доминанта, на роль которой подходит памятник. Но после двух дней голосования, в котором с небольшим отрывом побеждает Александр Невский, стало видно, что общественное мнение «разделилось пополам».

Само голосование всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей, — добавил он.

Собянин подчеркнул, что появление разных точек зрения на историю неизбежно, но памятники на улицах должны объединять общество. Он добавил, что сейчас существует огромное количество более актуальных тем.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему неизвестна позиция президента Владимира Путина относительно памятника на Лубянке. Он также отметил, что говорить о мнении главы государства некорректно до завершения голосования.

Ранее власти Москвы предложили жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.