Собянин допустил, что пропускной режим в Москве ужесточат

https://static.news.ru/photo/a4bd613a-80db-11ea-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин. Личный блог/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил ужесточение пропускного режима в столице.

По его словам, это может произойти, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится. Он подчеркнул, что для этого приняты изменения в законодательство на федеральном и региональном уровне. Градоначальник подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что большинство жителей Москвы соблюдает режим самоизоляции.

Кроме того, Собянин отметил, что в столице предполагался рост госпитализаций в три-четыре раза, однако этого не произошло.

Поэтому мы пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится, — отметил он.

16 апреля стражи порядка составили 2043 протокола в отношении людей, не соблюдающих социальную дистанцию и гуляющих по улице. 213 штрафов было выписано больным коронавирусной инфекцией, которые нарушили режим самоизоляции, заявил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. 17 апреля число нарушителей составило 1,5 тысячи человек.

NEWS.ru писал, что в столичные суды поступило ещё 14 дел о нарушении режима самоизоляции. Восемь административных материалов было составлено в отношении граждан и шесть — в отношении юридических лиц.

В Москве зарегистрировано 18 105 заболевших коронавирусной инфекцией (+1959 за последние сутки), 1517 выздоровели, 127 умерли.