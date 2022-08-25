Собянин дал прогноз по срокам тушения пожара в Рязанской области Собянин считает, что пожар в Рязанской области удастся потушить за неделю

Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

Природный пожар в Рязанской области удастся локализовать в срок до двух дней, а потушить — за неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник посетил места возгорания по поручению президента России Владимира Путина.

Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1–2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели потушен, — написал Собянин.

Обстановка в Рязанской области, по словам мэра, остается сложной из-за мощного ветра и верхового пожара, который перескакивает через противопожарные полосы. Собянин добавил, что практически в каждом поселении стоят подразделения из Москвы, которые помогают защитить населенные пункты.

По словам градоначальника, в Рязанской области работает беспрецедентное количество людей и техники. Большую роль в тушении пожара играют авиация и около 30 тяжелых бульдозеров, которые создают так называемые минерализованные полосы. За счет этих барьеров удается локализовать пожар.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, на ситуацию с противопожарной безопасностью местные жители жаловались всем депутатам и руководителям муниципального образования.