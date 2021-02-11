Собянин дал прогноз на новую вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/c747583e-6c97-11eb-a669-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что произойдёт в городе при новой вспышке коронавируса.

Политик уверен, что город сможет пережить новую вспышку эпидемии, если она произойдёт.

Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживём и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что если судить по динамике, количеству переболевших и возможностям по вакцинации, в мегаполисе должен продолжиться тренд на улучшение обстановки.

7 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.

При этом, по данным столичного департамента здравоохранения, в декабре 2020 года в Москве было зафиксировано 16 546 смертей. В последнем месяце 2019 года число умерших было на 5988 человек меньше, за год показатель смертности вырос на 56%. В качестве основной или сопутствующей причины смерти у скончавшихся в Москве в декабре COVID-19 указан в 5891 случае. Таким образом, практически всю избыточную смертность можно приписать коронавирусу.

От коронавирусной инфекции как от основной причины скончался 5251 человек. В это число входят 842 случая, когда болезнь выявили уже на этапе вскрытия. 640 больных скончались от других причин, но на момент смерти имели положительный результат теста на коронавирус. В 37 случаях наличие COVID-19 сыграло решающую роль в развитии основного заболевания и осложнений, писал NEWS.ru.