Собянин пообещал бонусы для привившихся москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто привился от COVID-19. О возможных бонусах для вакцинированных граждан он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами, — пообещал Собянин.
По оценке мэра, к концу года вакцинацию от коронавируса в столице пройдёт ещё 1 млн человек.
Ранее Собянин заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве объясняется майскими праздниками и весенним эпидемическим сезоном.
По словам мэра, люди просто дождались рабочих дней и «пришли в поликлиники со всем этим». Кроме того, весной и осенью традиционно чаще болеют.
Неспокойная ситуация в мире из-за коронавирусной инфекции сохранится ещё полгода-год. Об этом заявил один из ведущих экспертов по COVID-19, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.