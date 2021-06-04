Собянин пообещал бонусы для привившихся москвичей

https://static.news.ru/photo/ca6fabd8-c54d-11eb-9d28-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: mossobyanin/instagram.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто привился от COVID-19. О возможных бонусах для вакцинированных граждан он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами, — пообещал Собянин.

По оценке мэра, к концу года вакцинацию от коронавируса в столице пройдёт ещё 1 млн человек.

Ранее Собянин заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве объясняется майскими праздниками и весенним эпидемическим сезоном.

По словам мэра, люди просто дождались рабочих дней и «пришли в поликлиники со всем этим». Кроме того, весной и осенью традиционно чаще болеют.

Неспокойная ситуация в мире из-за коронавирусной инфекции сохранится ещё полгода-год. Об этом заявил один из ведущих экспертов по COVID-19, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.