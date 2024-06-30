Собутыльник чуть не вспорол живот товарищу во время застолья Поножовщина между собутыльниками произошла во время застолья в Тюмени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфликт между собутыльниками разгорелся во время совместного застолья, сообщает Telegram-канал «ЧП Тюмень». По его информации, инцидент произошел на Вербной улице. Один из мужчин воткнул кухонный нож в живот товарищу.

Уточняется, что во время ссоры мужчины распивали спиртные напитки. После произошедшего пострадавший обратился за помощью в больницу, где врачи приняли решение сообщить о травме в правоохранительные органы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Личность нападавшего установлена, он уже задержан. Фигурант дела оказался ранее судимым. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Волгограде перед судом предстанет 57-летний местный житель, который 18 апреля пытался сжечь 46-летнюю соседку по дачному участку во время приготовления шашлыка. Он облил ее бензином и поджег. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. С обширными ожогами женщину доставили в реанимацию. Медики смогли сохранить ей жизнь, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.