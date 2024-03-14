«Собрали весь сброд»: Коц об ичкерийцах в составе украинских ДРГ Коц: в составе атакующих приграничье России украинских ДРГ замечены ичкерийцы

Фото: МО Украины

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что в составе украинских ДРГ, атакующих Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам журналиста, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.

В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми, это герой. <...> Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются, — написал Коц.

Утром 14 марта Коц привел слова одного из участников боев с диверсантами, рассказавшего о напряженной обстановке на границах Белгородской области. Собеседник военкора сообщал об отражении атаки противника на погранпост «Сподарюшино». Telegram-канал Baza также писал о боях с украинской ДРГ в районе одноименного села. По данным канала, Сподарюшино было оцеплено, туда никого не пропускали. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал Mash сообщал, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Белгородской области. По информации канала, российские военные вели бои с ДРГ противника в районе села Сподарюшино, расположенного всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.