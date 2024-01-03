Собиравший гранату у себя в квартире туляк устроил взрыв в многоэтажке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрыв в многоэтажном доме в Туле устроил жилец, который собирал гранату у себя в квартире, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате происшествия ему разорвало руку. В начале 1990-х мужчина привлекался к уголовной ответственности за захват заложников.

По данным канала, в одной из квартир дома на улице Плеханова в областном центре накануне днем взорвалась граната, с места происшествия госпитализирован 51-летний мужчина, у него диагностирована минно-взрывная травма левой кисти.

Позднее выяснилось, что он пытался самостоятельно собрать гранату из корпуса и запала. В процессе запал сдетонировал у него в руке, сильно повредив конечность. Полиция выясняет, с какой целью мужчина собирал гранату и каким образом ему удалось приобрести составные части взрывного устройства.

Ранее житель Алушты обнаружил гранату недалеко от своего дома. Она находилась рядом с детской площадкой на Ялтинской улице. Находка была сделана случайно, когда мужчина вышел на балкон, чтобы сбросить рюкзак другу. При падении вещь отлетела в сторону, рядом с ней и обнаружилась граната. На место вызвали сотрудников МЧС, боеприпас передали на экспертизу.