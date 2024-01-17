Украинцу дали восемь лет тюрьмы за подготовку атаки на Уралвагонзавод

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор уроженцу Украины Виктору Расторгуеву за подготовку атаки с помощью самодельных ракет на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области. Подсудимый получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу Виктора Расторгуева, причастного к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке к совершению террористического акта, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что первые три года Расторгуев будет отбывать в тюрьме, а после отправится в колонию строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

ФСБ сообщила об аресте жителя Нижнего Тагила в октябре 2022 года. Он переехал в Свердловскую область с Украины в 2014 году. При этом известно, что задержанный оборудовал дома бункер, в котором изготавливал самодельные ракеты. С их помощью он планировал атаковать Уралвагонзавод.

Ранее в Иркутской области задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке массового расстрела. Подозреваемый сначала собирался устроить налет на оружейный магазин, чтобы раздобыть орудие убийства.