«Облил спиртом и поджег»: сельчанин собирался в ДНР и спалил сожительницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во Владимирской области в суд направлено дело мужчины, который поджег сожительницу, а после спалил весь ее дом. NEWS.ru рассказывает подробности трагедии на пепелище.

«Приклеился как банный лист»

Подозреваемый в предумышленном убийстве сожительницы Оксаны мужчина по имени Андрей никогда особо не нравился погибшей Оксане, рассказала изданию ProGorod33 сестра Евгения. По ее словам, мужчина был навязчив. С 49-летней женщиной он познакомился в Сети и приехал жить в ее дом в деревне Кузьмадино Юрьев-Польского района, хотя имел квартиру в районном центре.

«У Оксаны к этому Андрею душа не очень лежала, но он к ней приклеился как банный лист. Она и решила попробовать с ним пожить. Он переехал к ней в Кузьмадино, жил в ее доме. Выяснилось, что Андрей любит выпить, да еще имеет страсть к запрещенным веществам. В измененном состоянии он часто был. Гонял сестру, соседи это знали, все видели и слышали», — рассказала сестра.

По словам родственницы, ее сестра была не из робкого десятка, но все же очень боялась сожителя. Женщина обращалась к участковому, требуя помочь ей выгнать сожителя из дома.

Обливал бензином

По словам Евгении, сожитель сестры и ранее обливал ее бензином, угрожая поджечь. 30 мая угрозы были исполнены. Примерно в 18:00 загорелась веранда дома. Соседи вызвали пожарную службу.

К приезду пожарных дом был уже целиком охвачен огнем. Хозяйку и ее сожителя направили в юрьев-польскую ЦРБ. Оксана получила тяжелейшие ожоги — 86% тела, но при этом смогла встать и попроситься у медиков домой.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С ожогами госпитализированы мужчина 1986 года рождения и женщина 1975 года рождения», — сообщали в пресс-службе МЧС.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Облил спиртом и поджег»

Отпрашиваясь домой, женщина рассказала, что поджег ее Андрей. С ее слов, он облил ее спиртом перед тем, как поднести пламя. Свидетелями этих заявлений стали трое медицинских сотрудников.

«В этот же момент она сказала фразу: „Андрюша меня облил спиртом и поджег“. Мы сначала об этом не знали. Но в поселке про это все говорить начали. Оксана же при медиках это все сказала. Мы потом за справкой в больницу пришли и у врача спросили, правда ли, что сестра такое говорила. Он сказал, что правда, сказала в присутствии трех сотрудников больницы», — рассказала сестра.

Домой женщину не отпустили. В ночь на 31 мая она умерла в реанимации. Тот, кого родные винят в ее смерти, сейчас тоже в больнице. Мужчина в сознании, разговаривает.

«Уедет в Донбасс — она от него отдохнет»

По словам родственников, сожитель Оксаны в скором времени планировал уехать в Донбасс. Цель его поездки при этом не уточнялась, но было известно, что женщина радовалась отъезду сожителя.

«Знаете, он же 4 июня собирался ехать в Донбасс. Сестра говорила всем, что очень ждет его отъезда, хоть отдохнет от его выходок. Вот, не дождалась. Такое произошло. У Оксаны детей не было. Вот мы теперь, ее родные, будем добиваться справедливости. Завтра пойдем в полицию писать заявление, чтобы возбудили уголовное дело против ее сожителя», — рассказала сестра погибшей.

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