Собчак сообщила, что в Петербурге закончилось лекарство от эпилепсии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жизненно необходимый препарат «Прегабалин» закончился в Санкт-Петербурге, сообщила медиаменеджер Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее информации, в мегаполисе нет лекарства с конца октября, а заказать из другого нельзя, поскольку препарат рецептурный.

«Прегабалин» назначают при лечении нейропатической боли, генерализованного тревожного расстройства, фибромиалгии (болезненное перенапряжение мышечных волокон), а также в качестве дополнительной терапии у взрослых с эпилепсией. Лекарство входит в перечень жизненно необходимых.

Канал пишет, что в Петербурге «Прегабалин» находится под контролем сети «Петербургские Аптеки». Обратившись туда за комментарием, журналисты «Осторожно Media» услышали обещание поставить лекарство в аптеку 27 декабря, однако такая ситуация сохраняется на протяжении двух месяцев.

Один из читателей канала Александр является инвалидом I группы из-за диагноза полинейропатия нижних конечностей. Он рассказал, что в отделе закупок «Петербургских аптек» ему каждый раз обещают, что скоро «Прегабалин» появится в отделениях, но его так и нет. По льготе препарат также нельзя ни получить, ни купить.

23 ноября Александр обратился в Минздрав России. Ему пришел ответ, что обращение направлено «на рассмотрение», однако спустя месяц никаких иных сообщений не поступало.

Александр отметил, что аналог «Прегабалина» есть, однако его стоимость составляет от 1500 тысяч рублей. Кроме того, есть сложности с дозировкой.

У этого препарата есть импортозамещенный российский аналог «Прегабалин Канон», но стоит он от 1500 тысяч и там от 25 мг начинается дозировка — кому, зачем, неизвестно, зато импортозамещение. А у меня только суточная доза 600 мг, — пояснил Александр.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на благотворительный фонд «Люди Маяки» сообщили, что шесть российских детей с тяжелой формой эпилепсии остались без жизненно важного препарата после того, как американская фармкомпания Marinus передумала обеспечивать их бесплатно. Компания в ноябре закончила клинические испытания лекарства «Ганаксолон», помогающего купировать припадки, и обещала еще полгода бесплатных поставок.