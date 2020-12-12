Собчак назвала «идиотскими» меры властей Петербурга по борьбе с COVID-19

Журналистка и блогер Ксения Собчак приехала в Санкт-Петербург, чтобы лично оценить методы борьбы властей Северной столицы с пандемией коронавирусной инфекции. Впечатлениями она поделилась на своей странице в Instagram.
Собчак посетила «полупустой» Эрмитаж и выставку в «Манеже», а также зашла на дегустацию в ресторан Матильды Шнуровой «Кококо»,
Метро ограничьте по количеству человек в вагоне, или с маршрутками по 20 человек в автобусике разберитесь — поставьте больше маршруток, — написала журналистка.
Ранее Собчак рассказала, что намерена встретить Новый год вместе со звёздами шоу-бизнеса в деревне Верхние Мандроги Ленинградской области, где проживание в аутентичных стилизованных избах стоит 50–90 тысяч рублей с человека за сутки, а территория оборудована развлечениями на любой вкус.
В Санкт-Петербурге на период новогодних каникул будет действовать ряд беспрецедентных ограничительных мер. Так, с 30 декабря по 3 января будет запрещена работа кафе и ресторанов, а с 30 декабря по 10 января — музеев, театров и концертов. Позднее власти Санкт-Петербурга заявили, что не намерены снимать ограничения на работу заведений общепита в новогоднюю ночь при любых обстоятельствах.
Как писал NEWS.ru, в Северной столице смертность превышает рождаемость уже на протяжении года. Кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Петербурга. Такие данные за октябрь озвучил Росстат.