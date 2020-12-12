Собчак назвала «идиотскими» меры властей Петербурга по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/542a087a-3c71-11eb-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналистка и блогер Ксения Собчак приехала в Санкт-Петербург, чтобы лично оценить методы борьбы властей Северной столицы с пандемией коронавирусной инфекции. Впечатлениями она поделилась на своей странице в Instagram.

Собчак посетила «полупустой» Эрмитаж и выставку в «Манеже», а также зашла на дегустацию в ресторан Матильды Шнуровой «Кококо», пишет издание «Невские Новости». По мнению журналистки, меры городских властей по ограничению работы ресторанов являются «идиотскими». Собчак предложила обратить внимание на общественный транспорт, где собирается гораздо большее количество людей в замкнутом пространстве.

Метро ограничьте по количеству человек в вагоне, или с маршрутками по 20 человек в автобусике разберитесь — поставьте больше маршруток, — написала журналистка.

Ранее Собчак рассказала, что намерена встретить Новый год вместе со звёздами шоу-бизнеса в деревне Верхние Мандроги Ленинградской области, где проживание в аутентичных стилизованных избах стоит 50–90 тысяч рублей с человека за сутки, а территория оборудована развлечениями на любой вкус.

В Санкт-Петербурге на период новогодних каникул будет действовать ряд беспрецедентных ограничительных мер. Так, с 30 декабря по 3 января будет запрещена работа кафе и ресторанов, а с 30 декабря по 10 января — музеев, театров и концертов. Позднее власти Санкт-Петербурга заявили, что не намерены снимать ограничения на работу заведений общепита в новогоднюю ночь при любых обстоятельствах.

Как писал NEWS.ru, в Северной столице смертность превышает рождаемость уже на протяжении года. Кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Петербурга. Такие данные за октябрь озвучил Росстат.