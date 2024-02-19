Незрячая россиянка избила собаку-поводыря и попала на видео Слабовидящая женщина-курьер избила собаку-поводыря на Кубани

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В Краснодаре слабовидящая женщина-курьер избила своего лабрадора-поводыря и попала на видео, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, теперь у нее могут забрать собаку.

На видео видно, как сотрудница службы доставки несколько раз пинает пса по морде. На ролик обратили внимание в учебно-кинологическом центре «Собаки — помощники инвалидов», где решили забрать собаку. Один из сотрудников центра уже выехал в краевую столицу.

Питомцу обещают найти другого хозяина, нуждающегося в проводнике. Кинологи сначала некоторое время понаблюдают за собакой, после чего отдадут.

Ранее в Верхней Пышме местная жительница избила свою собаку в подъезде, которую затащила за ошейник в лифт и начала избивать, что зафиксировали камеры наблюдения. Оказалось, что женщина 25 лет работает дрессировщиком, о чем она сама рассказывает в соцсетях. Избиение животного она объяснила тем, что «немножко психанула», добавив, что собака тогда «заслужила». Специалист по дрессировке заверила, что когда пинает «что-то», то «рассчитывает силу».