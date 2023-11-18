Алабай укусил за лицо ребенка в Приморье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Находке Приморского края собака породы алабай напала на семилетнюю девочку и укусила ее за лицо, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ребенку потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.

Около 14 часов 18 ноября 2023 года на территории СНТ «Зеленый сад» Находкинского городского округа собака без намордника вырвалась с частной территории и укусила за лицо девочку 2016 года рождения, которая гуляла поблизости, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, ее ход контролируется прокуратурой. Сотрудники полиции опрашивают владельцев животного и очевидцев инцидента.

Ранее сообщалось, что две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего школьника в одном из дворов Ярославля. Отогнал агрессивных псов от мальчика прохожий, применив перцовый баллончик. Он же доставил пострадавшего ребенка в больницу, где тому наложили 50 швов.

До этого в Калуге бойцовая собака, находившаяся на самовыгуле, напала на девочку и прокусила ей ногу в двух местах и руку. Ребенка спас оказавшийся поблизости водитель такси. Однако после того как он отогнал пса, тот атаковал 10-летнего мальчика, который также получил травмы.