Собака прокусила ребенку ягодицу В ЯНАО возбудили дело из-за нападения собаки на ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа собака укусила восьмилетнего мальчика за ягодицу. Следователи завели уголовное дело по факту нападения животного, передает пресс-служба УСКР.

По предварительным данным, в вечернее время 18 июня 2024 года на улице Космонавтов города Ноябрьск, собака на территории детской площадки укусила ребенка 2016 года рождения, в связи с чем ему была оказана медицинская помощь, — сообщили в СКР.

По данным Telegram-канала «Ноябрьск» мальчика около школы №6 окружила стая псов, но укусила только одна из собак. Она практически оторвала ему кусок кожи.

Поскольку агрессивная собака оказалась бездомной, ответить за инцидент, предположительно, придется органам власти и подрядчикам, ответственным за отлов безнадзорных животных. К разбирательству присоединились органы прокуратуры.

В настоящее время инициирована проверка в отношении органа местного самоуправления на предмет соблюдения законодательства в сфере отлова безнадзорных животных, а также подрядной организации, осуществляющей отлов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. По его сведениям, мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность.