Собака прокусила ребенку ногу на тренировке по дзюдо В Татарстане собака напала на девочку во время тренировки у озера

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В Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У ребенка разорвано бедро и предплечье.

Ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой. Животное было без привязи и без намордника.

Владельцы питомца после произошедшего скрылись вместе с собакой. Дежурившие у озера спасатели оказали девочку первую медицинскую помощь и передали ее скорой. Полиция разыскивает владелицу пса.

Ранее сообщалось, что в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа собака укусила восьмилетнего мальчика за ягодицу. Следователи завели уголовное дело по факту нападения животного. Мальчика около школы № 6 окружила стая псов, но укусила только одна из собак. Она практически оторвала ему кусок кожи. Поскольку агрессивная собака оказалась бездомной, ответить за инцидент, предположительно, придется органам власти и подрядчикам, ответственным за отлов безнадзорных животных. К разбирательству присоединились органы прокуратуры.