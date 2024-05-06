Собака помогла найти труп пропавшего в захламленной квартире мужчины В Красноярске в захламленной квартире нашли труп хозяина недвижимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске служебная собака смогла найти в захламленной квартире труп мужчины, сообщает NGS24.RU. Мужчина пропал месяц назад.

Привозили собаку, она ходила в свободный лаз, полаяла, что есть там труп. Уже его точно откопали. Ждут машину увозить. Полицейские опрашивали соседей. Участковый работает. Люди в масках, в снаряжении — МЧС раскапывает, — рассказала соседка мужчины.

На месте работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Чтобы получить дозволение для вскрытия квартиры, полиция нашла брата мужчины. По словам соседки, мужчина был нелюдимым, но вежливым и всегда здоровался. Сообщается, что он жил с матерью, а после ее смерти начал носить в квартиру хлам.

Раньше жил с мамой, это сколько я его знаю, и папа был, но его я не видела. Потом мама его умерла, он один остался. Особо нелюдимый, но воспитанный, здоровался, не ругался. Он выглядел вполне адекватным, но коробки в окнах смущали, — вспоминает красноярка. — Очень много принес хлама домой. С улицы видно в окнах, что завал почти до потолка, — рассказала женщина.

Ранее спасатели в городе Миассе вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой под потолок хламом. В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно.