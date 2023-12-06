«Опухли руки от укусов»: школьница пострадала от нападения собаки на Алтае В Бийске 15-летней девочке потребовалась медпомощь после нападения собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Алтайском крае собака набросилась на 15-летнюю девочку и покусала ей руки, сообщает «Подъем». Школьнице пришлось обращаться за помощью к медикам.

Инцидент произошел в городе Бийске на Севастопольской улице. По словам пострадавшей школьницы, собака напала на нее почти у самого дома.

Я чувствую себя нормально, но сильно болят и опухли руки от укусов. Хозяина собаки не нашлось. Никто подробностей на данный момент не выясняет, так как рассказали все в участке вчера. Собака не лаяла, не рычала, бежала на меня молча. Я остановилась, думала, мимо пробежит, но нет. Я очень надеюсь, это пойдет дальше, и найдётся хозяин. Пусть он несет ответственность за все, что сделала собака, — сказала изданию девочка.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как собака набросилась на школьницу, повалила ее на землю и некоторое время трепала. Животное отогнал водитель проезжавшей мимо машины.

По словам очевидцев, хозяйка собаки стояла в это время неподалеку. Когда животное отогнали от девочки, женщина ушла вместе с ним. Однако пострадавшая школьница заявила, что та женщина просто живет по соседству, собаки у нее нет.

Ранее сообщалось, что в Ярославле две собаки породы кане-корсо напали на 11-летнего школьника. Ребенка спас случайный прохожий. Мужчина также отвез мальчика в больницу, где тому наложили 50 швов.